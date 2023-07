Dita e katërt e trazirave, protestuesit i vënë flakën Parisit, shpërthejnë grabitjet, mbi 1 mijë arrrestime

Pavarësisht angazhimit të rreth 45,000 forcave speciale të policisë dhe xhandarmërisë në rrugët e Francës, me automjete të blinduara, trazirat shpërthyen për të katërtën natë radhazi në disa qytete. Këto trazira nisën pas vrasjes së një djalë 17-vjeçar, i cili u qëllua për vdekje nga një oficer policie gjatë një kontrolli trafiku në një periferi të Parisit.



Ndërtesat dhe makinat u dogjën, dyqanet u plaçkitën, ndërsa policia bëri 994 arrestime, raporton The Guardian. I njëjti medium, duke cituar Ministrinë e Brendshme të vendit, raporton se në trazirat e djeshme janë plagosur gati 80 policë. Në Marsejë, persona me kapuç hynë në një dyqan armësh dhe vodhën armë gjahu, por jo municion, thanë autoritetet. Një burrë u arrestua me një pushkë që mund ta ketë rrëmbyer nga një dyqan, sipas policisë.





Momenti i një shpërthimi të fuqishëm në zonën e portit të vjetër të Marsejës është kapur në një video amatore të shpërndarë në platformat e rrjeteve sociale, ndërkohë nuk ka raportime për të lënduar në zonë.

Kryetari i bashkisë së Marsejës, Benoît Payan, i bëri thirrje qeverisë që të forcojë forcat e sigurisë. “Skenat e plaçkitjeve dhe dhunës janë të papranueshme”, shkroi ai në Twitter. Në Lyon, Strasburg dhe Grenoble, u raportuan plaçkitje dyqanesh dhe përleshje mes të rinjve dhe policisë.