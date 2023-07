Beleri në burg, Mitsotakis i prerë me qeverinë shqiptare: Greqia nuk do ta kalojë në heshtje

Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis i ka dërguar një mesazh të rreptë Shqipërisë gjatë konferencës për shtyp të Samitit të Lartë në Bruksel. Mitsotakis ka informuar për çështjen e Fredi Belerit homologët e tij në BE, ndërsa ka bërë të qartë se është një çështje që Greqia nuk do lejojë “të kalojë në heshtje”, pasi do të vijojë reagimet derisa të ndryshojë qëndrimi i palës shqiptare.



“Kisha shansin të informojë homologët e mi për sa ndodhin sot në Shqipëri me kryebashkiakun e zgjedhur të Himarës dhe të shpreh zhgënjimin tim, revoltën time për faktin se një kryebashkiak i zgjedhur arrestohet dy ditë para zgjedhjes së tij dhe ndodhet në burg, sipas mendimit tim, me procedura të dyshimta.



E konsideroj një goditje ndaj shtetit të së drejtës dhe ndaj përpjekjes së Shqipërisë për përshtatjen me bazën ligjore të BE-së. Parashikoj që kjo çështje do zgjidhet shumë shpejt”, është shprehur Mitsotakis.

Sipas kryeministrit grek, zgjidhja e çështjes do të përbëjë element i vlerësimit grek për integrimin europian të Shqipërisë që siç tha parashikohet të jetë një udhëtim i gjatë. “Pajtueshmëria me rregullat bazë të shtetit të së drejtës përbën kusht të panegociuedjëm për çdo vend që dëshiron të bëhet anëtar i familjes europiane. Dua të besoj se ky mesazh është bërë plotësisht i qartë në Shqipëri”, është shprehur Mitsotakis. Ai paralajmëron se Greqia nuk do ta lërë të kalojë pa reagime, vetëm pak ditë pas triumfit historik në raundin e dytë të zgjedhjeve parlamentare të Greqisë.