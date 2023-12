Danimarka prezanton pasaportën dixhitale të koronavirusit, si do të funksionojë?

Qeveria daneze ka prezantuar pasaportën e saj dixhitale të koronavirusit që u mundëson njerëzve të udhëtojnë jashtë vendit ose brenda Danimarkës, të shkojnë në parukeri, në sallon tatuazhesh, të darkojnë brenda një restoranti ose kudo që të jetë e nevojshme.

"Pasaporta e koronavirusit që paraqesim sot mund të përdoret nga 1 korriku që të mund të udhëtoni brenda BE", tha ministri i financave Nicolai Vammen. Rreth 20% e popullsisë së Danimarkës prej 6 milion janë vaksinuar plotësisht, sipas shifrave të fundit, tha ai.

Gjatë një konference për shtyp jashtë aeroportit të Kopenhagës, ministri i shëndetësisë Magnus Heunicke e ngriti telefonin e tij për të treguar aplikacionin, i cili përmban vetëm një kod QR dhe një shirit të gjelbër nëse personi është vaksinuar dy herë ose testuar kohët e fundit negativ për Covid-19.

"Ajo që kemi tani është një aplikacion që e bën më të lehtë dhe më të thjeshtë për t'u përdorur", tha Heunicke. "Nuk ka dyshim se do të duhet ta përdorim atë gjatë verës, por sigurisht që është diçka që duhet të hiqet gradualisht".

Njerëzit ose do të skanojnë kodin ose do ta bëjnë atë para se të hyjnë në një aeroport, një port, një stacion treni, një parukeri ose një restorant. Në raste të caktuara, një dokument fizik mund të dërgohet me postë për të shërbyer të njëjtin qëllim si aplikacioni.

Sidoqoftë, ka pasur paralajmërime nga e gjithë Evropa që çertifikatat e vaksinave mund të krijojnë një formë të "aparteidit mjekësor".