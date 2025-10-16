Ceremonia zyrtare e dy vjetorit të sulmit të Hamas, Netanyahu: Mbi 90% e banorëve janë rikthyer në komunitet
U zhvillua një ceremoni zyrtare në kujtim të dy vjetorit të sulmeve nga Hamasi drejt rajonit jugor në Izrael më 7 shtator 2023.
Të pranishëm kanë qenë presidenti Isaac Herzog, kryeministri Benjamin Netanyahu, dhe kryeparlamentari izraelit Amir Ohana.
Në këtë ceremoni, ka mbajtur fjalën Netanyahu, ku u zotua të risjellë më shumë familje izraelite për të jetuar në rajonin jugor të shtetit izraelit.
Përgjatë dy viteve, shumë njerëz janë larguar nga frika e sulmeve të ngjashme si ajo e 7 tetorit.
“Po investojmë shuma të mëdha në këtë dhe tashmë po shohim rezultatet. Mbi 90% e banorëve janë kthyer në shumicën e komuniteteve të prekura. Por nuk jemi të kënaqur me këtë”, tha ai.
Presidenti Isaac Herzog u kërkoi falje viktimave në emër të shtetit të Izraelit, duke pranuar se sulmet kishin përçarë jetë dhe familje dhe shprehu shpresën që të gjithë të prekurit të shërohen.
Sulmet e Hamasit vranë 1,139 persona, ndërsa qindra militantë të grupit me bazë në Gaza sulmuan vendbanimet pranë enklavës. Ata gjithashtu morën peng 251 persona në Gaza.
Izraeli u përgjigj me një operacion ushtarak që zgjati pak më shumë se dy vjet dhe vrau afër 68,000 palestinezë, sipas zyrtarëve lokalë të shëndetësisë në Gaza.