Donatella jep dorëheqjen nga drejtimi i shtëpisë së modës "Versace" pas 27 vitesh

Donatella Versace do të largohet nga roli i saj si drejtoreshë kreative në shtëpinë e modës Versace, pas gati 30 vitesh.

Ajo ka mbajtur postin që nga viti 1997 dhe e ka marrë detyrën pas vrasjes së vëllait të saj Gianni. Versace ka mbikëqyrur qindra fushata të modës për markën italiane, duke projektuar gjithashtu hotele dhe makina.

69-vjeçari do të zëvendësohet nga Dario Vitale, i cili është një ish-drejtor dizajni për Miu Miu, dhe do të marrë një rol të ri ambasador të markës.

Vjen mes spekulimeve se Prada Group është i interesuar të blejë Versace nga grupi Capri Holdings, i cili pagoi 2 miliardë euro (1.67 miliardë £) për shtëpinë e modës në 2018.

Në një deklaratë të lëshuar të enjten, Capri Holdings tha se Versace tani do t'i përkushtohet mbështetjes së përpjekjeve filantropike dhe bamirëse të Versace dhe do të mbetet një avokate e markës globalisht.

Ai shtoi se njoftimet ishin pjesë e "një plani të menduar pasardhës" dhe vlerësohej Vitale si një "udhëheqës i fortë dizajni", "talenti dhe vizioni i të cilit do të jenë të dobishëm në rritjen e Versace".

Deklarata e kompanisë falënderoi gjithashtu Versace për gjithçka që kishte bërë për markën dhe për të luajtur "një rol integral në suksesin global të kompanisë".

Versace gjithashtu postoi deklaratën e saj në Instagram për 12 milionë ndjekësit e saj, duke thënë se ishte "nderi më i madh i jetës sime të mbaja trashëgiminë e vëllait tim Gianni".

“Versace është në ADN-në time dhe gjithmonë në zemrën time”, tha ajo. "Kampionizimi i gjeneratës së ardhshme të stilistëve ka qenë gjithmonë i rëndësishëm për mua. Jam e emocionuar që Dario Vitale do të bashkohet me ne dhe i emocionuar të shoh Versace me sy të rinj."

Donatella Versace ka veshur disa nga yjet më të mëdhenj në botë, duke përfshirë Madonna, Beyoncé dhe Lady Gaga. Ajo dizenjoi në mënyrë të famshme fustanin e gjelbër të xhunglës për Jennifer Lopez në vitin 2000 dhe fustanin e Michelle Obama për darkën e saj të fundit shtetërore të vitit 2016.

Versace konsiderohet gjithashtu një mishërim i shtëpisë së modës që ajo ka ndërtuar - e parë gjithmonë me printe me ngjyra të ndezura që janë sinonim i markës dhe flokët bjonde platin që i siguron asaj gjithmonë të dallohet.

Versace, e cila u themelua për herë të parë në Milano në 1978 nga Donatella dhe vëllezërit e saj Santo dhe Gianni, iu shit grupit Michael Kors në 2018, i cili më pas u palos në Capri Holdings në 2019. Atelieja italiane përfaqësonte 20% të të ardhurave të Capri 2024 prej 5,2 miliardë eurosh (4,3 miliardë £).