Administrata e Trump kërcënon disa shtete amerikane: Anglishtja kusht për shoferët e kamionëve
Administrata amerikane bën me dije se do të bllokojë fondet për disa shtete amerikane, nëse ato nuk zbatojnë rregullat e reja për njohjen e anglishtes nga shoferët e kamionëve.
Departamenti i Transportit i SHBA-ve deklaroi sot, 26 gusht, se Kalifornia, Washingtoni dhe New Mexico do të humbasin rreth 50 milionë dollarë fonde federale nëse brenda 30 ditësh nuk miratojnë kërkesat për aftësi në gjuhën angleze për shoferët e mjeteve të rënda.
Ky hap vjen pasi administrata ka ndërmarrë një sërë masash kundër shoferëve të huaj që nuk flasin anglisht. Javën e kaluar, Sekretari i Shtetit Marco Rubio njoftoi pezullimin e menjëhershëm të vizave të punës për shoferët e kamionëve nga vende të tjera.
Sekretari i Transportit, Sean Duffy, paralajmëroi se, përveç mbajtjes së fondeve, mund të ndërmerren edhe masa të tjera ndëshkuese nëse shtetet nuk zbatojnë rregullin. Ligji federal amerikan kërkon që kandidatët për patentë të kamionëve të kalojnë një test me shkrim dhe të jenë në gjendje të identifikojnë në anglisht pjesët e automjeteve.
Megjithatë, ky standard ka ngjallur shqetësime tek shoferët që e kanë anglishten gjuhë të dytë. Ata frikësohen se mund të humbasin vendet e punës nëse gabojnë gjatë komunikimit apo nëse kanë theks të rëndë kur pyeten nga inspektorët.