Zjarr në Mifol të Vlorës, digjet parcela me ullinj
Lajmifundit / 23 Shtator 2025, 18:48
Aktualitet
Një sipërfaqe me ullinj është përfshirë nga flakët këtë të martë në fshatin Mifol, njësia administrative Novoselë, Vlorë.
Sipas informacioneve të para, nga zjarri është djegur një parcelë me ullinj dhe një sipërfaqe toke përreth.
Forcat zjarrfikëse kanë mbërritur në vendngjarje pas dëmit të shkaktuar, ndërsa po punojnë për neutralizimin e flakëve.
Ende nuk dihen shkaqet e rënies së zjarrit, ndërsa sipërfaqja e djegur raportohet të jetë e konsiderueshme.