Shqipëria marrëveshje për hartimin e strategjisë detare
Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me studion arkitekturore prestigjoze LUCA DINI Design & Architecture, për hartimin e një strategjie detare për vendin, me qëllim pozicionimin e Shqipërisë si një qendër e re dhe e qëndrueshme në peizazhin mesdhetar të jahteve.
Lajmi e ka bërë të ditur Zëvendëskryeministrja, njëherësh Ministër i Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku, teksa ishte e pranishme në Konferencën ndërkombëtare për Marinat Inteligjente dhe të Qëndrueshme, mbajtur në Monaco, ku shoqërohej nga arkitekti i njohur Luca Dini.
Vizioni udhëheqës është krijimi i një rrjeti marinash të ndërlidhura, që bashkëpunojnë në vend që të konkurrojnë, duke ndarë burime dhe infrastrukturë për të rritur efikasitetin logjistik, për të nxitur zhvillimin ekonomik rajonal dhe për të ulur ndikimin mjedisor. Kjo qasje inovative përputhet me prioritetet globale për konkurrueshmëri dhe qëndrueshmëri në sektorin detar.
Shqipëria ofron një bukuri natyrore të paprekur, me vijë bregdetare të pastër, plazhe dhe zona ankorimi që tërheqin vizitorët sezonalë të mjeteve lundruese. Afërsia gjeografike me destinacionet tashmë të konsoliduara të superjahteve në Greqi dhe Mal të Zi, e bën Shqipërinë një ndalesë të re dhe tërheqëse për përdoruesit e jahteve me përvojë. Me një industri turistike në rritje, kuriozitet të shtuar nga vizitorët e huaj, dhe mësime të vlefshme nga vendet fqinje të Mesdheut, Shqipëria është e pozicionuar në mënyrë unike për një zhvillim të shpejtë. Ndaj, besojmë se 15 vitet e ardhshme do të ofrojnë një dritare unike mundësish për të pozicionuar vendin si një destinacion konkurrues.
Por, pa një planifikim të koordinuar, marinat rrezikojnë të hyjnë në konkurrencë të panevojshme, duke humbur vlerën e tyre të vërtetë, ndaj një qasje sinergjike që integron turizmin, zhvillimin urban dhe infrastrukturën do të jetë çelësi i suksesit.
Një masterplan për ekosistemin e marinave dhe jahteve paraqet një set unik mundësish për Shqipërinë. Duke u pozicionuar si një alternativë tërheqëse ndaj qendrave gjithnjë e më të mbingarkuara të Mesdheut, Shqipëria mund të tërheqë një bazë në rritje të jahteve dhe superjahteve.
Zhvillimi i objekteve të reja të shërbimit, përfshirë kantieret për riparim, stacionet për rinovim të jahteve dhe zonat moderne të furnizimit me karburant, do të forcojnë kapacitetin e Shqipërisë për të pritur mjete më të mëdha lundruese dhe për të përmbushur standardet ndërkombëtare.
Në të njëjtën kohë, ndërtimi i marinave të reja paraqet një mundësi për të përqafuar parime moderne të qëndrueshmërisë mjedisore dhe sociale, duke vendosur një standard të ri për zhvillim të përgjegjshëm në këtë sektor.
Përmes specializimit, çdo marinë mund të zhvillojë pikat e saj të forta, duke reduktuar presionin mbi infrastrukturën ekzistuese dhe duke përmirësuar efikasitetin e përgjithshëm.
Shpërndarja e aktiviteteve në disa marina mbështet gjithashtu qëndrueshmërinë, duke kufizuar ngarkesën, ndotjen dhe ndikimin në mjedis. Lidhjet intermodale të forta me rrjetin rrugor, hekurudhor dhe sistemet rajonale të transportit do të mundësojnë ndërveprime të qeta midis zonave bregdetare dhe atyre të brendshme, duke përforcuar rolin e Shqipërisë si një destinacion strategjik detar.
Koncepti i Ekosistemit të Marinave dhe Jahteve është në harmoni me iniciativat më të gjera evropiane, si Rrjeti Trans-Evropian i Transportit (TEN-T), duke nxitur integrimin me sistemet kontinentale të tregtisë dhe logjistikës.
Nëpërmjet inovacionit, teknologjive digjitale dhe planifikimit strategjik, Shqipëria ka mundësinë të shndërrohet jo vetëm në një destinacion, por në një partner strategjik brenda rrjetit detar mesdhetar, me një ekosistem të klasit botëror në fushën e jahteve, që ndërthur traditën, inovacionin dhe qëndrueshmërinë.