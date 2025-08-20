Zhduket ish-zv.drejtori i AKSHI-t/ Familjarët bëjnë denoncimin, policia nis kontrollet menjëherë
Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 19:05
Aktualitet
Familjarët e ish-zv/drejtorit të përgjithshëm të AKSHI-t, Daniel Shima, kanë denoncuar në Komisariatin nr. 1 humbjen e kontakteve me të.
Sipas tyre, Shima u ka dërguar një mesazh të afërmve, duke i njoftuar se po e arrestonin, por pas këtij momenti, komunikimi me të është ndërprerë.
Daniel Shima ka mbajtur për disa kohë postin e nëndrejtorit të AKSHI-t, detyrë nga e cila është larguar në vitin 2024.