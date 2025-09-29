LEXO PA REKLAMA!

Zbulohet telefon në burgun e Drenovës, dyshohet se përdorej nga Laert Haxhiu

Lajmifundit / 29 Shtator 2025, 11:00
Zbulohet telefon në burgun e Drenovës, dyshohet se përdorej nga

Një aparat celular është sekuestruar nga grupi i sigurisë në burgun e Drenovës, gjatë një kontrolli të ushtruar në njërën prej qelive të institucionit.

Sipas burimeve zyrtare, dyshohet se telefoni mund të jetë përdorur nga i dënuari Laert Haxhiu.

Hetimet për këtë rast po vijojnë nga Prokuroria e Korçës në bashkëpunim me Shërbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, SHÇBA.

Autoritetet po hetojnë për të verifikuar nëse telefoni është përdorur nga Haxhiu apo persona të tjerë të dënuar, si dhe për të zbuluar nëse ka pasur kontakte të dyshimta jashtë institucionit të vuajtjes së dënimit.

