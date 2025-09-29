Shpërthimi me tritol në servisin e makinave, flet pronari: S’kam konflikte me askënd. Biznesi ka kamera, por…
Detaje të reja dalin lidhur me shpërthimin me tritol në servisin e makinave në fshatin Luz të Fushë Krujës.
Rasti u denoncua nga pronari i servisit Alfred Gurra, i cili konstatoi se qepeni i biznesit të tij ishte dëmtuar.
Nga veprimet e para hetimore, Policia dyshon se shpërthimi është bërë me lëndë plasëse, ndërsa jashtë kamerës pronari i servisit Alfred Gurra pohoi për News24 se nuk ka konflikte me askënd dhe se ka mbetur i habitur nga ngjarja.
Pronari i servisit konfirmon se përreth biznesit ka kamera sigurie, por nuk e kanë fiksuar autorin.
Grupi hetimor po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Njoftimi i policisë
Më datë 28.09.2025, shtetasi A. G, banues në fshatin Luz, Fushë-Krujë, ka njoftuar se ka konstatuar të dëmtuar qepenin e servisit për automjete.
Nga veprimet e para hetimore dyshohet se është dëmtuar me lëndë plasëse. Grupi hetimor po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.