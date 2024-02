Zbulohet laborator droge në një banesë në Itali, pronar një shqiptar

Nje laborator për përgatitjen e heroinës u zbulua në San Severo në Itali nga policia vendase.

Në pranga u vu pronari i laboratorit, një 40-vjeçar shqiptar, identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur. Gjithashtu u sekuestruan mbi 18 kg lëndë narkotike së bashku me materialet dhe pajisjet e përdorura për përgatijen e lëndës narkotike.

Operacioni nisi kur një patrullë me civile u parakalua nga një makinë që ecte me shpejtësi të madhe, me manovra të papritura, pa sinjalizuar kthesat dhe pa ndalur në kryqëzime. Të dyshimtë për sjelljen e shoferit, oficerët ndoqën makinën deri në ‘Luisa Fantasia’ ku identifikuan shoferin.

Shoferi i njohur për policinë, është shfaqur i shqetësuar ndaj oficerët kanë vendosur të kryejnë një kontroll më të plotë, duke i gjetur në zotërim çelësat e një makine tjetër të gjetur pak më larg, të cilën ai nuk ka mundur t’i shpjegojë.