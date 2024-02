Zbardhet plagosja e korçarit në Athinë, arrestohen dy shqiptarë

Policia greke ka arritur të zbardhë plagosjen e 33-vjecarit Jorgo Zeneli alias Rafaelo Tona nga Morava e Korçës, ngjarje e ndodhur në 27 gusht në lagjen “Ampelokipo” të Athinës.

Nga të shtënat me armë atë ditë, mbeti e plagosur edhe një 20-vjeçare greke.

Zeneli mori një plagë në shpatull, ndërsa grekja, e cila u plagos rastësisht, mori plagë në kofshën e djathtë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pas 5 muajsh hetime, policia greke ka vënë në pranga 35-vjeçarin shqiptar Arbi Shkurtaj si autor të dyshuar të ngjarjes. Sipas policisë, 35-vjeçari Shkurtaj ndodhej bashkë me Zenelin në një park të zonës, ku kanë debatuar me një tjetër person, për shkak të mosmarrëveshjeve ekonomike me një shokun e tij.

35-vjeçari ka nxjerrë një armë zjarri duke shtënë, e si pasojë ka mbetur i plagosur shoku i tij Jorgo Zeneli dhe një greke 20-vjecare, e cila ishte kalimtare e rastësishme. Arbi Shkurtaj ka dashur të qëllojë ndaj Eraldi Curës, 30 vjeç, por ka plagosur Jorgo Zenelin.