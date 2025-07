Zbardhen AKUZAT, ja pse u shpall në kërkim pronari i salsiçeve Wudy, Sokol Memeqja

Biznesmeni i njohur Sokol Meqemeja është shpallur në kërkimin e Policisë së Sarandës pasi ndërtonte një impiant gazi (TEC), në publik. Operacioni do të mbahet ditën e sotme nga Policia e Vlorës, Sarandës dhe IKMT Tiranë me Inspektoriatin e Mjedisit.

Hetimet nisën pajisjen pas informacioneve se po ndërtohej në tokën shtet dhe pa leje investimi i ri, një impiant gazi (TEC). Policia njoftoi sot janë arrestuar në flagrancë 2 inxhinierët e kompanive Elton Malkaj dhe Luan Metaj, ndërsa u shpall në kërkim edhe administratori i kompanisë Juglerd Ibrahimi.

Njoftimi i policisë:

Në kuadër të masave të sulmit për parandalimin dhe goditjen e rasteve të ndërtimit të paligjshëm që cenojnë territorin dhe mjedisin, strukturat e Seksionit për Hetimin e Krimi Ekonomik dhe Financiar të DVP Vlorë, në bashkëpunimin me inspektorët e IKMT Tiranë dhe me Inspektoratin e Mjedisit, të kontrolluar në një subjekt privat (kompani).

Gjatë kontrollit dhe konstatimit të kësaj kompanie po ndërtonte një impiant gazi (TEC), në publik, pa leje ndërtimi dhe zhvillimi nga organet kompetente. Në përfundim të procedurave, specialistët për Hetimin e Krimeve të arrestuara në flagrancë shtetasit:

EM, 31 vjeç, me detyrat e impiantit të gazit, dhe LM, 53 vjeç, me detyrën e kantierit të ndërtesave, të dy personave të akuzuar për veprat penale “Ndërtimi i paligjshëm”, me qëllim qëllimi, dhe “Pushtimi i”.

Duke u shpallur në kërkim shtetasit: SM, 56 vjeç, pronari i kompanisë, dhe JI, 36 vjeç, administratori i kompanisë, të dy të tjerëve për veprat penale “Ndërtimi i paligjshëm”, me qëllimet e duhura, dhe “Pushtimi i tokës”. Nga ana e IKMT-së është mbajtur procesverbal për konstatimin e kundërvajtjeve dhe është bllokimi i punimeve në këto objekte.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së parë të Shkallës Parë të Juridiksionit të Sarandës së Përgjithshme, për përgjegjësinë e mëtejshme.