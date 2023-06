“‘Xhuxhi’ di shumë gjëra për ata lart”, Hoxha pas urdhër-arrestit për Dakon: Nëse pendohet, mund të bëjë atë që…

Gazetari Artan Hoxha ka reaguar pas urdhër-arrestit nga SPAK për Vangjush Dakon. Ai thotë se e kishte paralajmëruar “xhuxhin”, por ai nuk ë dëgjoi.

Hoxha thotë se Dako është “peshk i madh” dhe se di shumë për “ata lart”, e për këtë duhet të mbahet mirë.

“Nëse pendohet, do bej atë që nuk po e bëjmë dot me zgjedhje, rotacionin politik në qeverisjen e vendit…”, shprehet ai.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

“Dhe e paralajmerova “Xhuxhin”, por nuk me degjoi… Ish-kryeprokurori Adriatik Llalla, ishte zyrtari i pari i larte qe u shpall “non grata” nga SHBA, ne shkurt 2019. Por sapo doli denimi me burg per te, u arratis dhe ndodhet ne gjendje te lire ne Itali, ne pritje te ekstradimit qe duket se nuk do te behet kurre…

Pese muaj me vone, ne 30 korrik 2019, Vangjush Dako dhe familja e tij, u shpallen “non grata” nga Departamenti Amerikan i Shtetit…

Me ne fund, pas 5 vitesh, u vendos qe “Xhuxhi” te paraqitet aty ku te pyesin, “emri nenes, emri babes”… Gjithsesi beni kujdes. “Xhuxhi” di shume gjera per ATA larte.

Nuk eshte “peshk i vogel”, prandaj mbajeni mire… Nese pendohet, do bej ate qe nuk po e bejme dot me zgjedhje, rotacionin politik ne qeverisjen e vendit…”, shkruan Hoxha.