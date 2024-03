Vritet me thikë 18-vjecari në Tiranë, u qëllua pas konfliktit duke lëvizur me makinë

Nje 18 vjecar eshte vrare mbremjen e sotme ne Tirane. Viktima eshte identifikuar me emrin Aurelio Dervishi.

Policia tha se ai u qellua me mjet preres nga nje person tjeter rreth ores 21.50 e zonen e Shkozes, pas nje konflikti.

Viktima dhe autori, sipas policise, kane pasur nje konflikt te castit teksa leviznin me dy automjetet e tyre.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 31.03.2024, rreth orës 21:50, tek rrethi i Shkozës, si pasojë e një konflikti të çastit mes disa shtetasve që lëviznin me dy automjete, (të cilët më pas janë konfliktuar fizikisht me mjete prerëse), është goditur me mjet prerës shtetasi Aurelio Dervishi, 18 vjeç.

Si pasojë e dëmtimeve të marra ky shtetas ka ndërruar jetë rrugës për në spital.

Grupi hetimor po punon për kapjen e autorëve të dyshuar dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.