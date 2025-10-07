LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Vrasja e gjyqtarit Kalaja, publikohet fotoja me shenjën e plumbit në kompjuter

Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 14:16
Aktualitet

Vrasja e gjyqtarit Kalaja, publikohet fotoja me shenjën e plumbit në

Në foton e publikuar më sipër, duket qartë shenja e plumbit në ekranin e kompjuterit, mbi tavolinën ku u vra gjyqtari Astrit Kalaja.

Kalaja ishte i ulur në karrige, shpalli vendimin për një gjyq prone ku ishte palë edhe xhaxhai i autorit, kur u qëllua me plumb nga Elvis Shkambi. 3 plumba i morën jetën gjyqtarit Kalaja, ndërsa u plagosën edhe babë e bir, Ragip dhe Ervis Kurtaj.


Gjyqtari i Apelit, Astrit Kalaja u qëllua për vdekje në sallën e gjyqit pasditen e së hënës pasi shpalli një vendim për një konflikt pronësie, në një ngjarje të paprecedentë që u shoqërua me tronditje dhe shqetësime për sigurinë e sistemit gjyqësor.

Sipas Policisë së Tiranës, autor i ngjarjes dyshohet se është Elvis Shkëmbi, 30 vjeç dhe palë në procesin gjyqësor. Shkëmbi ka plagosur gjithashtu kundërshtarët e tij në proces, babë e bir, Ragip dhe Ervis Kurtaj.

Pas krimit, ai iu dorëzua patrullës së policisë në dalje të gjykatës. Kalaja humbi jetën rrugës për në spital. Dy të plagosurit, atë e bir, gjenden nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Hetimi për vrasjen e gjyqtarit Kalaja po kryhet nga Prokuroria e Posaçme, e cila po verifikon arsyet e dështimit të masave të sigurisë në ambientet e Gjykatës së Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion