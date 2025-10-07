“Jemi marrë vesh me të ‘gjatin’”/ Batuta e Berishës për përgjimet e ‘Rrumit’: E ka për Ramën, s’mund të jetë Erion Braçe
Lajmifundit / 7 Tetor 2025, 13:37
Politikë
Ish-kryeministri Sali Berisha nuk i ka kursyer batutat gjatë konferencës për mediat, teksa foli për disa përgjime të Aleksandër Lahos, “Rrumit”.
Sipas Berishës, Rrumi fliste me dikë ku konfirmonte se me të ‘gjatin’ ishin marrë vesh, duke nënkuptuar kështu Ramën.
Ai tha se i ‘gjati’ s’mund të ishte Erion Braçe.
“Rrumua thoshte; me atë të gjatin jemi marr vesh. Po kush është i gjati? Erion Braçe? E lexuar ça thoshte Rrumi?! Kjo është që të shfrytëzosh vrasjen e një gjykatësi.
Është që të vrasësh për së dyti. Shkoi ai tjetri, ia numëroi, sa dha vendimin (vrasja e gjyqtarin).”, tha Berisha.