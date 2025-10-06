LEXO PA REKLAMA!

Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja/ Reagon kreu i PD, Sali Berisha: Kërkoj dënimin më të rreptë ligjor për ekzekutorin

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 17:01
Vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja/ Reagon kreu i PD, Sali Berisha: Kërkoj

Sulmi me pasojë vdekje të gjyqtarit Astrit Kalaja, ka tronditur mbarë opinionin publik dhe lidhur me këtë ngjarje tragjike ka dhënë reagimin e tij të menjëhershëm kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha.

Kreu opozitar ka shprehur ngushëllimet familjes dhe të afërmve të gjyqtarit Kalaja teksa ka theksuar se vrasja e gjyqtarit në sallën e gjyqit është një akt kriminal që duhet dënuar maksimalisht.

Berisha nuk ka lënë pa përmendur se ngjarja e sotme është dëshmi e kontrollit të rendit nga krimi dhe e pasigurisë së madhe në vend.

Në reagimin e tij, Berisha e ka përfunduar duke kërkuar dënimin më të rreptë ligjor për porositësit e këtij krimi shumë të rëndë.

Reagimi i kreut të Partisë Demokratike:

Ekzekutohet me armë zjarri gjyqtari i Apelit Astrit Kalaja.
Mediat njoftojnë se një person i armatosur ka qëlluar me armë zjarri sallen e gjyqit, në detyrë, gjyqtarin e Apelit Astrit Kalaja, i cili humbi jetën nga plagët brenda pak kohe.
Duke i shprehur ngushëllimet më të ndjera familjes, miqve dhe të afërmve të gjyqtarit të ndjerë Kalaja, dënoj me forcën më të madhe aktin e shëmtuar dhe kriminal ndaj gjyqtarit në sallen e gjyqit , dëshmi e kontrollit të rendit nga krimi dhe pasigurisë së madhe që ekziston sot në vend.
Kërkoj dënimin më të rreptë ligjor për ekzekutorin dhe porositësit e këtij krimi shumë të rëndë.

