EMRI/ Vrau gjyqtarin Astrit Kalaja brenda sallës së gjyqit, identifikohet autori
Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 16:24
Aktualitet
Gjon Shkëmbi është identifikuar si personi që qëlloi për vdekje me armë zjarri gjyqtarin Astrit Kalaja ditën e sotme në ambientet e Gjykatës së Apelit në Tiranë.
Raportohet se gjyqtari Kalaja kishte në dorë një çështje pronësie ku ishte i përfshirë autori, ndaj edhe besohet se motivi i krimit ka pasur të bëjë me këtë rast.
Po ashtu janë plagosur dhe dy p[persona qe ndodheshin në sallë, babë e bir.