Çmimi Nobel në Letërsi i jepet autorit hungarez, Laszlo Krasznahorkai

Lajmifundit / 9 Tetor 2025, 13:38
Bota

Çmimi Nobel në Letërsi i jepet autorit hungarez, Laszlo

Çmimi Nobel për Letërsi për vitin 2025 i është dhënë László Krasznahorkai-t, një romancier hungarez.

Shkrimtari thotë se  romanet e tij të errëta dhe të vështira synojnë të shqyrtojnë realitetin "deri në pikën e çmendurisë".

Çmimi u dha në një ceremoni në Stokholm të Suedisë këtë të enjte, teksa Komiteti i Nobelit vlerësoi Krasznahorkain "për veprën e tij bindëse dhe vizionare që, në mes të terrorit apokaliptik, riafirmon fuqinë e artit".

Kush është László Krasznahorkai?

I lindur në Gyula të Hungarisë, në vitin 1954, Krasznahorkai la gjurmë për herë të parë me romanin e tij të parë të vitit 1985, Sátántangó, një portretizim i zymtë dhe magjepsës i një komuniteti rural në rënie. Romani mori çmimin për Librin më të Mirë të Përkthyer në anglisht gati tre dekada më vonë, në vitin 2013.

I përshkruar shpesh si postmodern, Krasznahorkai njihet për  gjuhën e tij të veçantë letrare - me fjalitë e tij të gjata, temat distopiane dhe melankolike, si dhe për llojin e intensitetit të pamëshirshëm që i ka bërë kritikët ta krahasojnë atë me Gogolin, Melville-in dhe Kafkën.

Sátántangó u adaptua në mënyrë të famshme në një film shtatëorësh nga regjisori Béla Tarr , me të cilin Krasznahorkai ka pasur një partneritet të gjatë krijues.

Karriera e Krasznahorkai-t është formësuar nga udhëtimet po aq sa edhe nga gjuha. Ai u largua për herë të parë nga Hungaria komuniste në vitin 1987, duke kaluar një vit në Berlinin Perëndimor, dhe më vonë u frymëzua nga Azia Lindore - veçanërisht Mongolia dhe Kina - për vepra të tilla si "I Burgosuri i Urgës" dhe "Shkatërrimi dhe Trishtimi Nën Qiejt".

Ndërsa punonte për “Lufta dhe Lufta”, ai udhëtoi shumë nëpër Evropë dhe jetoi për një kohë në apartamentin e Allen Ginsbergut në Nju Jork, duke e përshkruar mbështetjen e poetit legjendar Beat si thelbësore për përfundimin e romanit.

