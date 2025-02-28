Vrasja e 24-vjeçares nga partneri, momenti kur çifti nga Lindja e Mesme mbërrijnë në Shqipëri
Një ngjarje e rëndë ndodhi mesditën e së enjtes në kryeqytet, ku një 24-vjeçare e huaj u gjet e vdekur në një apartament në Tiranë, e cila dyshohet se është vrarë nga partneri i saj.
Në videon e siguruar nga gazetarja Anila Hoxha, shihet që Ryyan Alwan dhe partneri i saj, Fadi Alwan mbërrijnë në Rinas më 19 shkurt.
Në vijim të veprimeve, Policia bëri të mundur edhe identifikimin e viktimës, shtetases Ryyan Alwan 24 vjeçe, e cila, së bashku me bashkëshortin e saj, shtetasin Fadi Alwan 49 vjeç, rezultojnë të jenë shtetas palestinezë dhe kishin marrë me qira apartamentin ku ndodhi ngjarja.
Nga të dhënat e deritanishme hetimore, dyshohet se autori i ngjarjes është larguar menjëherë jashtë territorit të Shqipërisë, pas kryerjes së krimit, i cili dyshohet të ketë ndodhur disa ditë më parë.