Vranësira dhe kthjellime, ja parashikimi për motin ditën e sotme

Moti në vendin tonë ditën e sotme do të ndikohet nga mot i kthjellët dhe me temperatura në rritje. Pjesa e parë e ditës mbetet në ndikimin e masave ajrore veriperëndimore duke ndikuar në vendin tonë mot të kthjellët. Pjesa e dytë e ditës sjell kalime vranësirash të lehta në të gjithë Shqipërinë, ku më të dukshme vranësirat do të jenë në zonat verilindore dhe juglindore.

Nata parashikohet të vijojë në të njëjtat kushte atmosferike.Temperaturat e ajrit ulen në vlerat minimale dhe maksimale duke u luhatur ditore nga 8°C mëngjesi deri në 30°C mesdita. Era do fryjë mesatare por herë pas herë forcohet duke arritur shpejtësi deri 65-70 km/h, nga drejtimi Veriperëndimor ndërsa në det të hapur krijohet dallgëzim mbi 5 ballë.