Vlora “nën pushtetin” e flakëve/ Haki Çako jep porosi nga terreni: Krijoni kordon

Kreu i Emergjencave Civile, Haki Çako zbriti këtë të martë në terren, për të parë dhe menaxhuar nga afër situatën e krijuar në Vlorë për shkak të zjarreve.

Nga Dukati, ai u la porosi ushtarëve të angazhuar që të krijojnë kordon, me qëllim që flakët të mos përhapen.

“Për të prevaluar çdo lloj faze, pjesa tjetër e ushtarëve duhet bërë kordon larg zjarrit. Do punuar pjesa tjetër. Me kazëm me lopatë me motorrsharë me gjithçka. Duhet krijuar kordoni. Pjesa tjetër duhet të punojë me të njëjtin parim. Duhet të punojë me parimin e tokës së djegur. Nuk ka formë tjetër. Duhet gjetur një drejtim.”