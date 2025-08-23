LEXO PA REKLAMA!

Asnjë kontakt prej ditësh, babai denoncon zhdukjen e të birit 17 vjeçar në Korçë

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 11:22
Asnjë kontakt prej ditësh, babai denoncon zhdukjen e të birit 17

Një 42-vjeçar në Korçë ka ngritur alarmin në polici për zhdukjen e të birit.

Ai ka bërë kallëzim në Komisariatin e Policisë se djali 17-vjeçar është larguar nga banesa dhe që prej datës 18 gusht nuk ka asnjë kontakt. Policia thotë se po punohet për gjetjen e të riut.

“Në Komisariatin e Policisë Korçë ka kallëzuar shtetasi E. A., 42 vjeç, banues në Korçë, se më datën 18.08.2025, është larguar nga banesa djali i tij 17-vjeçar. Po punohet për gjetjen e tij.”, njofton policia.

