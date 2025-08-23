LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Punonjësi vjedh xhiron e beach-barit në Himarë, shpallet në kërkim 20-vjeçari

Lajmifundit / 23 Gusht 2025, 11:35
Aktualitet

Punonjësi vjedh xhiron e beach-barit në Himarë, shpallet në

Punonjësi i një beach-bari në Himarë ka vjedhur xhiron e lokalit dhe është arratisur. Denoncimin e ka bërë menaxheri i subjektit, i cili konstatoi mungesën e parave.

Policia ka shpallur në kërkim 20-vjeçarin për akuzën e vjedhjes dhe po punon për lokalizimin dhe kapjen e tij.

Ende nuk dihen rrethanat e plota të ngjarjes, apo motivet e mundshme të punonjësit, pasi hetimet vijojnë.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Himarë shpallën në kërkim H. Ç., 20 vjeç, banues në fshatin Qerret, Lushnjë, pasi më datë 22 gusht ka paraqitur kallëzim shtetasi O. T., 35 vjeç, me profesion menaxher, se i ka vjedhur një shumë monetare të xhiros ditore në beach barin ku punonte”, thanë burime zyrtare.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion