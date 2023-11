Ulen ndjeshëm temperaturat, parashikimi i motit për mot

Do të vijojnë masat polare ndikim e tyre në Shqipëri duke sjellë përmirësim të ndjeshëm të situatës së reshjeve por temperatura të ulëta. Për pasojë; moti i kthjellët dhe vranësirat e lehta do të dominojnë bregdetin dhe zonat e ulëta ndërsa vranësira më të shpeshta priten në zonat malore përgjatë shtrijes Lindore por nuk do të ketë reshje. Parashikohet që ky stabilitet i atmosferës të na shoqërojë gjatë natës dhe deri mëngjesin pas-ardhës.



Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm sërisht në orët e mëngjesit por mesdita do të sjellë një rënie të lehtë të tyre duke luhatur vlerat ditore nga -2°C deri në 17°C.