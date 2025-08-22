U konfliktua me fqinjin dhe i vuri flakën ullinjve, arrestohet 43-vjeçari në Selenicë
Një ngjarje e rëndë me zjarrvënie ndodhi në fshatin Drashovicë, Selenicë, ku një 43-vjeçar u konfliktua me fqinjin dhe i vuri flakën tokës së mbjellë me ullinj, duke rrezikuar edhe bagëtitë e imta të tij.
Policia njofton se shtetasi E. B., 43 vjeç, banues në Drashovicë, më datë 21 gusht, rreth orës 19:30, ndezi në mënyrë të qëllimshme zjarr në vendin e quajtur “Fshati i Vjetër”, pas një konflikti me bashkëfshatarin e tij, F. N.. Si pasojë, u dogj një sipërfaqe toke e mbjellë me ullinj dhe u rrezikuan bagëtitë e imta.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Selenicë vepruan shpejt, arrestuan E. B. dhe materialet procedurale u referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Vlorë për veprime të mëtejshme ligjore.