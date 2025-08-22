LEXO PA REKLAMA!

Këmbimi valutor 22 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 08:28
Këmbimi valutor 22 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro

Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, kursi i sotëm parashikon:

• Dollar amerikan (USD): blihet me 82.9 lekë, shitet me 84.1 lekë
• Euro (EUR): blihet me 96.5 lekë, shitet me 97.5 lekë

• Franga zvicerane (CHF): blihet me 102.2 lekë, shitet me 103.4 lekë

• Paund britanik (GBP): blihet me 111 lekë, shitet me 112.5 lekë

Këto vlera reflektojnë luhatjet e fundit në tregjet ndërkombëtare dhe tregun lokal.

