Këmbimi valutor 22 gusht, ja me sa po blihen dhe shiten dollari dhe euro
Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 08:28
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, kursi i sotëm parashikon:
• Dollar amerikan (USD): blihet me 82.9 lekë, shitet me 84.1 lekë
• Euro (EUR): blihet me 96.5 lekë, shitet me 97.5 lekë
• Franga zvicerane (CHF): blihet me 102.2 lekë, shitet me 103.4 lekë
• Paund britanik (GBP): blihet me 111 lekë, shitet me 112.5 lekë
Këto vlera reflektojnë luhatjet e fundit në tregjet ndërkombëtare dhe tregun lokal.