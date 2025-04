U kap në trafik kokaine, kush është Amarildo, politikani shqiptar ‘hot’ në Belgjikë!

Historia e Amarildo Vllazerisë tërheq imagjinatën e kujtdo.

“Nëse bën një gabim si politikan, bëhesh objektiv. Kështu që duhet të shohësh se çfarë bën. Edhe pse sigurisht që ka gabime. Të konsumosh shumë birra në një pijetore duhet të jetë në rregull. Por të jesh në timon pasi të kesh pirë shumë birra nuk është absolutisht në rregull.

Kjo vlen për të gjithë dhe sigurisht për dikë që ka një funksion model", kështu tha Amarildo Vllazeria në një intervistë për HLN në nëntor 2023.

Vllazeria sapo ishte bërë një nga kryepleqtë më të rinj në vend. Deri atëherë, jeta e Vllazerisë dukej si versioni filmik i The American Dream. I lindur në Shqipëri, i transferuar në Belgjikë në një moshë fare të re, si adoleshent shkaktoi disa trazira në rrugë, studioi për Real Estate në Kolegjin Universitar AP dhe përfundimisht u bë kryetar.

Por ajo përrallë mori fund të papritur të martën, kur Vllazeria u arrestua me dyshimin për përfshirje të mundshme në kontrabandën e kokainës në vitet 2020 dhe 2021. Një detaj pikant, mbrëmjen e së martës, Vllazeria do të bënte betimin si këshilltar bashkiak.

Megjithatë brenda politikës në Mortsel kishte edhe persona që nuk u habitën kur morën vesh se Vllazeria ishte arrestuar në lidhje me një çështje droge.

“Ai ishte gjithmonë një figurë paksa e çuditshme, një djalë shumë i butë,” tha një burim.

“Ai mori rolin e avokatit për të rinjtë e paprivilegjuar në qendrën rinore, por ai voziste me një makinë të madhe që të gjithë pyesnin se si mund ta përballonte.”

Një tjetër burim raporton se dasma e Vllazerisë dhe gruas së tij Gisem, në fshatin San Marco në maj të vitit të kaluar, ka qenë “megallomane”.

“Unë gjithashtu kam pyetur veten se si është paguar e gjithë kjo.”

Vllazeria është një drejtues shitjesh në një kompani ndërtimi dhe gjithashtu drejton kompaninë e tij që ndër të tjera merret me menaxhimin e mediave sociale dhe dizajnin e ueb-it. Pas marrjes së kompetencave të mentores së tij politike Gitta Vanpeborgh në fund të vitit 2023, Vllazeria nuk u rizgjodh në këshillin bashkiak më 13 tetor 2024. Vllazeria nuk ishte në gjendje të shfrytëzonte mundësinë unike që iu dha si kryetar.

“Fatkeqësisht, Amarildo ka bërë mjaft gabime gjatë rrugës,” psherëtin Gitta Vanpeborgh, tashmë ish-politikane që ndihmoi në futjen e Vllazerisë.

“Në atë një vit që ishte pjesë e bordit të këshilltarëve, ai nuk bëri shumë. Amarildo mungonte shpesh, madje etiketohej nga brenda si dembel. Sigurisht që u zhgënjeva nga kjo. Shumë njerëz më folën për situatën, por nuk mund të bëja shumë për këtë.”

Megjithatë, Vllazeria kishte bërë një fillim premtues brenda partisë në atë kohë. Si organizator i festave hip-hop ai takoi shumë njerëz dhe kështu ra në kontakt edhe me disa socialistë vendas. Qysh në adoleshencë, Vllazeria bleu një kartë partie dhe shumë shpejt doli në foton e kryesisë lokale të partisë.

“Kur donim të rinonim pas zgjedhjeve komunale në 2018, ne i dhamë Amarildo një vend në listën tonë,” reflekton Gitta Vanpeborgh. “Kjo nuk ishte e palogjikshme në vetvete, sepse Amarildo dukej shumë entuziast dhe njihte mjaft njerëz në Mortsel. Ai gjithashtu u zgjodh menjëherë në debutimin e tij, por kur u bë kryetar, gjërat shkuan keq për disa arsye. Megjithatë, Amarildos iu dha një vend i mirë në listë më 13 tetor. Por unë e kundërshtova atë.”

Vllazeria, pra, nuk do të hynte në histori si kryeplaku më aktiv dhe ‘hot’ i qytetit të Mortselit, por sipas burimeve tona ka pasur edhe gabime etike. Kur Vllazeria dhe gruaja e tij Gisem u martuan ligjërisht në Hoeve Dieseghem, një pjesë e trashëgimisë së qytetit, ata thuhet se nuk respektuan të gjitha rregulloret që lidhen me sallën.

Bizhuteri për nëpunës civil

Për të ‘zgjidhur’ punët, Vllazeria i ka ofruar bizhuteri një zyrtari të qytetit. Megjithatë, zyrtari në fjalë ia ka raportuar drejtorit të përgjithshëm të qytetit. Për shkak se askush nuk bëri një ankesë formale, në fund nuk u mor asnjë masë disiplinore. Sipas rregullores së brendshme të këshillit bashkiak, kjo nuk mund të bëhej pa ankesë. Vllazeria herë pas here qortohej nga brenda, por gjithçka mbyllej aty.

Amarildo Vllazeria dhe dasma

‘Dosja e bizhuterive’ është padyshim e vogël në krahasim me rastin në të cilin tani akuzohet Vllazeria. Hetimet gjyqësore në të ardhmen e afërt do të duhet të përcaktojnë nëse Vllazeria është përfshirë realisht në importin e të paktën 150 kilogramëve kokainë nëpërmjet portit të Antwerpen. Ish-kryetari u la i lirë me kusht nga gjyqtari hetues të mërkurën.

Një rikthim i dështuar politik është ndoshta shqetësimi më i vogël i Vllazerisë për momentin./ gazetashqip