U aksidentua gjatë punës, humb jetën minatori në Bulqizë

Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 12:12
Aktualitet

U aksidentua gjatë punës, humb jetën minatori në

Një ngjarje e rëndë është shënuar sot paradite në një subjekt minerar në Bulqizë, ku një punëtor ka humbur jetën, dyshohet si pasojë e një aksidenti gjatë punës.


Sipas informacionit paraprak të bërë publik nga autoritetet, rreth orës 11:30, shtetasi K.D., rreth 50 vjeç, është aksidentuar brenda ambjenteve të subjektit minerar ku ishte i punësuar, duke ndërruar jetë në vendngjarje.

Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për zbardhjen e shkaqeve të kësaj ngjarjeje.

