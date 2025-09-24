Vetëhidhet nga kati i katërt i banesës në Sarandë, 15-vjeçarja përfundon në spital
Lajmifundit / 24 Shtator 2025, 12:01
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Sarandë, ku një 15-vjeçare është vetëhedhur nga kati i katërt i banesës.
Sipas policisë, e mitura ndodhet aktualisht në spital, ndërsa mësohet se është jashtë rrezikut për jetën.
“Po këta specialistë u referuan materiale për vlerësim pasi, më datë 23.09.2025, ka mbetur e dëmtuar dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve në spital, një shtetase e mitur 15 vjeçe, e cila dyshohet se është vetëhedhur nga kati i katërt i banesës së saj në Sarandë. 15-vjeçarja aktulisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën“, thuhet në njoftimin e policisë.