I akuzuar për vrasjen e Gjin Boriçit, GJKKO lë në burg Denis Bajrin
Apeli i Posaçëm la në fuqi vendimin e GJKKO për masën e sigurisë “arrest në burg” për Denis Bajrin, i cili u ekstradua në muajin korrik të këtij viti nga Emiratet e Bashkuara Arabe drejt vendit tonë për llogari të Prokurorisë së Posaçme.
Bajri akuzohet se vrau Gjin Ndoj (Boriçi) ngjarje e shënuar në muajin gusht të vitit 2020 në Vaun e Dejës.
Sipas hetimeve, ngjarja u organizua nga i zhdukuri Ervis Martinaj, i njohur si “mbreti i kumarit”, pasi viktima po i konkuronte në fushën e lojërave të fatit. Bajri u arrestua më 27 shkurt 2024 në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Ai përballet me akuza të rënda, duke përfshirë vrasjen me paramendim në bashkëpunim me grup të strukturuar kriminal, prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve, si dhe sigurimin e mjeteve për kryerjen e vrasjes.
Nga komunikimet e zbërthyera në aplikacionin Sky ECC, rezultoi se urdhërues i eliminimit të Gjin Ndoj ishte Behar Bajri, ndërsa ekzekutor Denis Bajri.