Turistët kontribuojnë në pastrimin e plazheve, Rama: Shembull model, hapësirat publike duhen trajtuar me qytetari
Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 14:30
Aktualitet
Kryeministri Edi Rama ka ndarë në Facebook pamje ku disa qytetarë e turistë i janë bashkuar vullnetarisht nismës për pastrimin e plazheve të Shqipërisë.
Në fotot e postuara nga kryeministri, vërehen qytetarë e turistë që i janë bashkuar Agjencisë Kombëtare të Bregdetit për të pastruar plazhet.
“Turistë dhe qytetarë vullnetarë i janë bashkuar ekipeve të bashkive dhe operatorëve të Agjencisë Kombëtare të Bregdetit në nismën e pastrimit të plazheve, duke dhënë kështu shembullin model se si duhen trajtuar hapësirat publike, me qytetari, angazhim të përbashkët e stil të bukur jetese”, shkruan Rama.