LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shqetësonin dhe kërcënonin disa vajza në telefon, procedohen 3 persona në Tiranë

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 14:05
Aktualitet

Shqetësonin dhe kërcënonin disa vajza në telefon, procedohen

Policia e Tiranës ka proceduar penalisht tre persona, pasi akuzohen se kanë shqetësuar dhe kanosur disa vajza përmes telefonit.

Sipas njoftimit zyrtar, në pranga ra shtetasi K. T., 30 vjeç, i cili kishte kanosur një 28-vjeçare. Gjithashtu, u procedua shtetasi E. T., 31 vjeç, i dyshuar se ka shqetësuar një 24-vjeçare, si edhe E. M., 20 vjeç, që kishte kërcënuar një 36-vjeçare.

Njoftimi i policisë:

Specialistët për Hetimin e Krimeve Kibernetike referuan materialet në Prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin K. T., 30 vjeç, pasi dyshohet se ka kanosur nëpërmjet celularit një shtetase 28-vjeçare.

-E. T., 31 vjeç, pasi nëpërmjet celularit ka shqetësuar një shtetase 24-vjeçare.

-E. M., 20 vjeç, pasi ka kanosur nëpërmjet celularit një shtetase 36-vjeçare.

Materialet i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme hetimore.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion