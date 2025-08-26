LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Përplasi për vdekje këmbësorin në Vorë, arrestohet shoferi 53-vjeçar

Lajmifundit / 26 Gusht 2025, 14:16
Aktualitet

Përplasi për vdekje këmbësorin në Vorë, arrestohet

Policia e Tiranës ka arrestuar shoferin që përplasi për vdekje me makinë këmbësorin një ditë më parë në dalje të Vorës në kryeqytet.

Në pranga ra Jani Tanushi 53 vjeç, i cili duke drejtuar automjetin, përplasi këmbësorin Kujtim Luka 66 vjeç. Ky i fundit humbi jetën si pasojë e përplasjes së fortë.

“Specialistët e Qarkullimit Rrugor arrestuan shtetasin J. T., 53 vjeç, pasi ditën e djeshme, në dalje të Vorës, ka përplasur me automjetin që drejtonte këmbësorin shtetasin K. L, 66 vjeç, i cili për pasojë ka humbur jetën”, njofton Policia e Tiranës.

Kujtojmë se aksidenti me vdekje ndodhi rreth orës 20:30 të mbrëmjes të së hënës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion