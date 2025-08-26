A do të jetë ende Gazment Bardhi kreu i Grupit të PD-së në shtator? Ja si përgjigjet Berisha!
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një deklaratë për mediat, ka folur ndër të tjera për organizimin e PD-së me nisjen e sesionit të ri parlamentar.
I pyetur nëse Gazment Bardhi do të jetë ende kreu i Grupit të PD-së, Berisha nuk dha një përgjigje të drejtpërdrejtë, por vlerësoi punën e tij në këtë detyrë.
“Nuk po prononcohem, por kam vlerësim pozitiv për detyrën e tij si kryetar i grupit parlamentar. Funksionin do ta përcaktojmë në mënyrë demokratike. Gazment Bardhi, gjykoj se e ka kryer me dinjitet atë detyrë. Do të jetë grupi ai që do të përcaktojë se kush do të jetë Kryetar Grupi”, tha ai.
Më tej, teksa u pyet nëse do të hap seancën plenare më 10 shtator, si deputeti më i vjetër në Kuvend, ai theksoi se nuk do ta bëjë.
“Një parlament jolegjitim nuk mund ta hap kurrë. Nuk mund t’i bëj vendit tim një antishërbim të tillë. Harrojeni! Po të ishte legjitim, me kënaqësi do ta bëja. Por ky është një parlament jolegjitim, nuk përfaqëson vullnetin e qytetarëve shqiptarë, sipas dokumenteve kombëtare dhe ndërkombëtare.
Rekomandimi i Këshillit të Evropës thotë se në Shqipëri duhet të ndahet partia nga shteti, kjo mjafton. Si mund ta hap unë atë? Si mund t’ia lejoj vetes të ulem aty? Kurrë”, tha kreu i PD.