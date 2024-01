Temperatura të ulëta, por diell! Si pritet të jetë moti gjatë javës

Vendi ynë gjatë kësaj jave do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndureshme. Do të mbizotërojnë ditët me diell, por temperatura do të jenë të ulta. Ndërkohë në akset rrugore do të ketë prani të ngricave.

Njoftimi i SHMU:

Për këtë javë që po futemi vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndureshme, ku do të mbizotëroi kohëzgjatja me diell por me temperatura të ulta e kryesisht ato në vlerat minimale.

Dita e Hënë parashikohet e kthjellët në të gjithë territorin si dhe vranësira të pakta kalimtare kryesisht në relievet malore.

Ditët e Martë e Mërkurë pritet të jetë mot i kthjellët në të gjithë territorin e me temperatura të ulta. Prani të ngricave të forta në akset rrugore.

Ditët e Enjte e Premte moti pritet të jetë me alterime vranësirash në pjesën e pare të ditës e më pas kthjellime në të gjithë territorin shoqëruar me një rritje të lehtë të temperaturave minimale e maksimale. Prani të ngricave në akset rrugore.

Era do të fryjë me drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare 1-8m/s ndërsa përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi 10-12m/sek shoqëruar me valëzim në dete të forcës 1-2 ballë.