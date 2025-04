Temperatura deri në minus 6 gradë Celsius, parashikimi i motit për sot!

Kjo e martë do të jetë me mot të qëndrueshëm, por me temperatura të ulëta. Në zonat malore, temperaturat minimale do të shkojnë deri në -6 gradë, ndërsa në zonat e ulëta termometri do të shënojë 0 gradë.

Ndërsa temperaturat maksimale në zonat malorë do të jenë 4 gradë, ndërsa në zonat e ulëta dhe bregdet 18 gradë.

Era do të fryjë e drejtim nga kuadrati i veriut me shpejtësi mesatare deri në 10 m/s, përgjatë vijës bregdetare e kryesisht atë jugperëndimor nga orët e mesditës e pasdite era fiton shpejtësi deri në 18 m/s.

Ndërsa valëzimi në det do të jetë i forces 2-3 ballë.