"Dikush do t’ju akuzojë ose do t’ju sulmojë"/ Parashikimi i horoskopit për sot, 8 Prill!

Dashi

Do të jeni mjaft të zhgënjyer nga mungesa e veprimit në vendin e punës. Jeni duke pritur që të bëni një lëvizje të guximshme, por ajo nuk vjen kurrë. Qëndroni dhe jini të durueshëm. Tani nuk është koha për të kërcyer armën në asnjë mënyrë. Së pari ju duhet më shumë informacion.

Demi

Mos u përpiqni t’i vendosni bashkëpunëtorët dhe punonjësit tuaj në kufizimin që dëshironi të krijoni për ta. Ju dëshironi që ata të sillen në një mënyrë të caktuar që është e përshtatshme për ju. Fatkeqësisht, dëshira juaj nuk është urdhër për ta. Hiqni dorë nga kontrolli dhe gjykimi.

Binjakët

Gjatë gjithë ditës do të ndiheni sikur po notoni në ujëra të panjohura. Nuk jeni të sigurt se ku jeni dhe ku po shkoni. Mos u shqetësoni. Nuk duhet ta dini tani. Vetëm besoni se ujërat janë të sigurta dhe do të kujdesen për ju.

Gaforrja

Sot do t’i lini dikujt një përshtypje shumë pozitive dhe kjo përshtypje do t’ju hapë shumë rrugë. Nuk ka asnjë mënyrë për të ditur tani se çfarë do të vijë nga ndërveprimi i rëndësishëm i sotëm, por duhet të besoni se do të jetë në favorin tuaj.

Luani

Jeni në ankth për diçka. Ju jeni duke pritur që të vijë pushimi juaj i madh. Megjithatë, për fat të keq, kjo nuk është koha për të. Ju jeni pothuajse atje, por jo plotësisht. Bëhuni pak më të duruar dhe gjithçka do të shkojë mirë.

Virgjëresha

Imagjinata juaj po arrin kulmin, ndaj shfrytëzojeni këtë në avantazhin tuaj. Bëjini përshtypje njerëzve se sa mirë mund ta zgjidhni një problem duke përdorur mjete artistike dhe krijuese, në vend që t’i bëni gjërat saktësisht sipas librit. Jepni një prezantim shumëngjyrësh të ideve tuaja.

Peshorja

Pjesa më e madhe e konfuzionit tuaj në punë rrjedh nga emocionet e vështira dhe kontradiktore. “Cilat emocione?” ju mund të pyesni. Janë ato që ju i keni mbajtur brenda dhe i mohoni për kaq shumë kohë. Merruni me këto ndjenja dhe qartësia do të vijë.

Akrepi

Ju jeni në gjendje t’i kuptoni gjërat ashtu siç nuk mundet askush tjetër. Ju jeni shumë të vetëdijshëm për dinamikën midis njerëzve dhe brenda njerëzve në vendin e punës. Kjo mund të jetë e dobishme, por vetëm nëse nuk lejoni që drama e tyre të bëhet drama juaj.

Shigjetari

Bisedat konfuze dhe ndërveprimet me njerëzit do të jenë të zakonshme gjatë gjithë ditës. Praktikisht nuk mund të bëni asgjë për ta shmangur këtë, kështu që bëni më të mirën që mundeni për të mos u bërë gjykues ndaj të gjithë të tjerëve. Askush nuk ka faj.

Bricjapi

Do të jeni jashtëzakonisht të zhgënjyer me njerëzit që nuk bëjnë asgjë ndërsa ju jeni duke punuar shumë. Qëndrimi i tyre dembel dhe i pakujdesshëm po fillon me të vërtetë t’ju shqetësojë nervat. Kjo nuk është e shëndetshme. Përqendrohuni te vetja dhe mos u shqetësoni për të tjerët.

Ujori

Dikush do t’ju akuzojë ose do t’ju sulmojë emocionalisht në një farë mënyre. Për të ruajtur paqen, mund të largoheni nga situata krejtësisht. Kjo qasje nuk ofron ndonjë zgjidhje afatgjatë. Shkoni në thelbin e çështjes.

Peshqit

Jeni në një pozicion të shkëlqyeshëm për të bërë një lëvizje të madhe në vendin e punës. Nëse jeni të lodhur nga puna në të cilën jeni aktualisht, atëherë lëreni të shkojë sepse diçka më e mirë ju pret aty pranë. Kini besim se universi do t’ju mbështesë tani.