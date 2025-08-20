LEXO PA REKLAMA!

Të shtëna me armë zjarri në Hamallaj të Durrësit! Autori ia mbath nga vendngjarja

Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 18:11
Aktualitet

Të shtëna me armë zjarri në Hamallaj të Durrësit!

Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur ditën e sotme në fshatin Hamallaj, në Durës.

Dyshohet se fillimisht ka ndodhur një konflikt dhe më pas janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri. Për pasojë një person ka mbetur i plagosur. Ndërkohë, autori i dyshuar është larguar nga vendi i ngjarjes me një automjet “Toyota Yaris”.

Mësohet se policia ndodhet në vendngjarje dhe janë vendosur postblloqe në disa zona dhe në autostradën Durrës – Tiranë.

 

 

 

