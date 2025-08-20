Të shtëna me armë zjarri në Hamallaj të Durrësit! Autori ia mbath nga vendngjarja
Lajmifundit / 20 Gusht 2025, 18:11
Aktualitet
Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur ditën e sotme në fshatin Hamallaj, në Durës.
Dyshohet se fillimisht ka ndodhur një konflikt dhe më pas janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri. Për pasojë një person ka mbetur i plagosur. Ndërkohë, autori i dyshuar është larguar nga vendi i ngjarjes me një automjet “Toyota Yaris”.
Mësohet se policia ndodhet në vendngjarje dhe janë vendosur postblloqe në disa zona dhe në autostradën Durrës – Tiranë.