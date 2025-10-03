LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Të bllokuar nga dëbora në Bjeshkët e Javorrit, Bashkia Tropojë nis operacionin e shpëtimit

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 19:08
Aktualitet

Të bllokuar nga dëbora në Bjeshkët e Javorrit, Bashkia

Bashkia Tropojë njofton se, pas marrjes së informacionit për disa qytetarë të bllokuar nga reshjet e dendura të dëborës në zonën e Bjeshkës së Javorrit, një grup i parë mjetesh dhe punonjësish është nisur menjëherë drejt vendngjarjes.

Megjithatë, për shkak të kushteve tejet të vështira atmosferike dhe trashësisë së dëborës mbi 70 cm, mjetet nuk kanë mundur të arrijnë deri në pikën ku ndodhen të bllokuarit.

Në këto rrethana, Bashkia ka vendosur të dërgojë trupa dhe mjete shtesë, me qëllim garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve të bllokuar, si edhe të forcave që po marrin pjesë në operacionin e shpëtimit.

Autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e ndërhyrjes me helikopter, nëse kushtet në terren e kërkojnë një gjë të tillë.

Bashkia Tropojë mbetet e angazhuar maksimalisht dhe do të informojë publikun për çdo zhvillim të mëtejshëm.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion