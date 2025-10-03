Të bllokuar nga dëbora në Bjeshkët e Javorrit, Bashkia Tropojë nis operacionin e shpëtimit
Bashkia Tropojë njofton se, pas marrjes së informacionit për disa qytetarë të bllokuar nga reshjet e dendura të dëborës në zonën e Bjeshkës së Javorrit, një grup i parë mjetesh dhe punonjësish është nisur menjëherë drejt vendngjarjes.
Megjithatë, për shkak të kushteve tejet të vështira atmosferike dhe trashësisë së dëborës mbi 70 cm, mjetet nuk kanë mundur të arrijnë deri në pikën ku ndodhen të bllokuarit.
Në këto rrethana, Bashkia ka vendosur të dërgojë trupa dhe mjete shtesë, me qëllim garantimin e sigurisë së jetës së qytetarëve të bllokuar, si edhe të forcave që po marrin pjesë në operacionin e shpëtimit.
Autoritetet nuk përjashtojnë mundësinë e ndërhyrjes me helikopter, nëse kushtet në terren e kërkojnë një gjë të tillë.
Bashkia Tropojë mbetet e angazhuar maksimalisht dhe do të informojë publikun për çdo zhvillim të mëtejshëm.