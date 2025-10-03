“Rusia, tigër letre”, Putin i përgjigjet Trump: Po NATO çfarë është? Kush do të konkurrojë me ne, ta provojë
Presidenti rus, Vladimir Putin, ka përshkallëzuar retorikën e tij kundër Perëndimit, duke deklaruar se Rusia tani është në luftë virtuale me të gjitha vendet e NATO-s dhe paralajmëroi se çdo provokim nga Evropa do të sjellë një përgjigje të shpejtë nga Moska.
Në fjalën e tij të mbajtur në Forumin e Klubit të Diskutimit Valdai në Soçi, Putin hodhi poshtë çdo pretendim se Rusia ka ndërmend të sulmojë ndonjë vend anëtar të NATO-s, por theksoi se aleanca po merr pjesë drejtpërdrejt në konfliktin në Ukrainë.
“Ne jemi duke luftuar. Ne po prodhojmë pajisje ushtarake. Nëse dikush ende ka dëshirë të konkurrojë me ne në sferën ushtarake, siç themi ne, le të provojë. Kundërmasat e Rusisë nuk dotë vonojnë shumë”, tha Putin.
Putin shtoi më tej se në Evropë është krijuar një qendër e posaçme që mbështet forcat e armatosura të Ukrainës, por sipas tij, Rusia është në nivele shumë të avancuara dhe ka ushtrinë më të aftë në botë.
Presidenti Putin iu përgjigj gjithashtu pretendimeve të kreut të Shtëpisë së Bardhë, Donald Trump, se Rusia ishte një “tigër prej letre.”
“Nëse ne jemi një tigër prej letre, atëherë çfarë është vetë NATO-ja?”, u kundërpërgjigj Putin.
Lideri rus përsëriti qëndrimin se Moska ka Ministri të Mbrojtjes, dhe jo të Luftës, duke pohuar se qëllimi i saj është gjithmonë mbrojtës dhe nuk ka qëllime armiqësore ndaj vendeve të treta.
Putini më pas komentoi mbi planin e Trump për paqen dhe qeverisjen pas luftës në Gaza, duke thënë se “mund të ketë arsye për optimizëm”. “Mendoj se mund të ketë dritë në fund të tunelit”, tha ai. “Rusia është e gatshme të mbështesë planin e Presidentit Trump për t’i dhënë fund luftës në Gaza, por vetëm nëse kjo çon në krijimin e një shteti palestinez përkrah Izraelit “, tha Putin.
“Jemi në kontakt me Hamasin, është e rëndësishme që plani të mbështetet edhe nga Hamasi. Çështja kryesore është se çfarë mendojnë palestinezët, përfshirë Hamasin, për këtë”, tha presidenti rus në një moment tjetër, duke shprehur pikëpamjen se “do të ishte më mirë” që Autoriteti Palestinez i Mahmoud Abbasit të merrte përsipër menaxhimin e situatës në Gaza.
Vrasja e Charlie Kirk muajin e kaluar në Shtetet e Bashkuara ishte “e neveritshme” dhe vërteton se ekziston një përçarje e thellë në shoqërinë amerikane, tha diku tjetër presidenti rus. Putin më pas shprehu ngushëllimet e tij familjes dhe të dashurve të Kirkut. “Ne e simpatizojmë kryesisht sepse ai mbrojti vlerat tradicionale “, theksoi ai
Për sa i përket kërcënimeve evropiane për të goditur ekonominë ruse, Putin tha se do të marrë hapat e duhur.
“Është e pamundur, por nëse e imagjinojmë, duke përjashtuar prodhuesit dhe tregtarët rusë, të cilët furnizojnë një pjesë të konsiderueshme të naftës botërore, nëse kjo do të ndodhte, çmimet do të rriteshin ndjeshëm, gjithçka do të kalonte menjëherë 100 dollarë”, tha Putin.
Këto deklarata të ashpra vijnë në një kohë kyçe, teksa administrata Trump po përpiqet të gjejë taktika të reja për t’i dhënë fund konfliktit në Ukrainë, pas muajsh të tërë diplomacie të pasuksesshme.