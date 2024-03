Stuhi shiu, breshër dhe rrufe, parashikimi i motit për ditën e martë

Për ditën e martë vendi ynë pritet të ndikohet nga kushte atmosfetrike të paqëndrueshme. Për shkak të masave ajrore të lagështa me origjinë jugore.

Moti parashikohet i vranët me intervale të herëpasherëshme kthjellimi. Vranësirat pritet të pasohen me reshje shiu me intensitet të ulët që në orët e para të ditës në pjesën më të madhe të territorit.

Nga orët e pasdites reshjet priten të jenë me intensitet deri në mesatar ndërsa në jug priten reshje shiu me intensitet mesatar e lokalisht të lartë shoqëruar me shkarkesa elektrike e lokalisht breshër.

Era pritet të fryjë me drejtim jug- juglindje me shpejtësi 1-6m/sek, përgjatë vijës bregdetare e lugina era pritet të jetë intensive dhe problematike 12-17m/sek, duke bërë që valëzimi në detet Adriatik e Jon të jetë 3-5 ballë.