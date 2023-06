Ngjela zbulon skenarët e fshehta ndaj qëndrimeve të ndërkombëtarëve: Ja kush e ka në dorë fatin e Kosovës

Avokati Spartak Ngjela tha në një intervistë për Euronews Albania se Amerika nuk bisedon me Albin Kurtin për Kosovën, por me presidenten Osmani.

Sipas tij, Albin Kurti nuk ka për ta pranuar asociacionin të cilin as vetë SHBA nuk e do.

“Nuk e bën asociacionin Kurti, do qëndroja po jo Osmani me këtë s’e di.

Kurti është në politikë, tani jemi në të drejtën ndërkombëtare; këtu është Vjosa Osmani. Amerikanët nuk e duan asociacionin, bëjnë sikur dhe këtej thonë mos e bëj.

Atje është Trepça, që është 60 për qind e GDP”, tha Ngjela.