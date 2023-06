Vrau kolegun brenda komisariatit/ Prokuroria kërkon dënimin e rëndë për efektivin e policisë

Prokuroria ka kërkuar dënimin me 35 vite burg për Ludjan Zaimin, i cili mbrëmjen e 23 majit 2022 vrau kolegun e tij në komisariatin numër 3, në Tiranë.

Për ngjarjen është marrë bazë dëshmia e një kolegu të Zaimit, i cili ishte prezent kur ndodhi ngjarja. Efektivi tregon se Zaimi ditën e ngjarjes ishte i mërzitur dhe nuk komunikonte me asnjë.

“Kur ndodhi ngjarja unë kam qenë në pjesën e oborrit të komisariatit. Në ato momente Caush Saliasi ishte te shkallët dhe ishte duke dredhur një cigare. I fola Caushit dhe u përshëndetëm me njëri-tjetrin. Në këtë çast Ludjan Zaimi doli nga klasa dhe erdhi pas meje dhe unë e pyes si je dhe pse je i mërzitur? Më tha: Nuk kam asgjë, por hapu dhe shtyhu pak pas.

Unë i them pse, por ai ngul këmbë dhe më thotë sërish, shtyhu pas shtyhu. Në atë moment ai nxjerr armën e shërbimit dhe i them çfarë po bën kështu, por ai nuk u kthye dhe u drejtua me armën në dorë drejt Caush Saliasit dhe i thotë këtij të fundit “Tani do të sqarohemi bashkë”.

Menjëherë Caush Saliasi u ngrit në këmbë dhe u fut te klasa qe t’i shmangej, por Ludian Zaimi e qëlloi me armën e shërbimit, edhe pse Caushi ra në tokë, Ludiani e qëlloi sërish dhe herë të tjera”, përfundon dëshminë polici me iniciale K.Q.