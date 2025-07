SPAK dhe policia në aksion kundër mashtrimit kompjuterik, lëshohen 10 masa sigurie

Prokuroria e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK) në bashkëpunim me Policinë e Tiranës kanë nisur një operacion të përbashkët për të goditur një grup të dyshuar për mashtrim kompjuterik. Ky aksion vjen pas hetimeve intensive për raste që përfshijnë përdorimin e teknologjisë për kryerjen e veprave penale me pasoja financiare për qytetarët dhe bizneset.

Gjatë këtij operacioni janë lëshuar 10 masa sigurie ndaj personave të përfshirë në këtë aktivitet kriminal, masa që mund të përfshijnë arrestime, sekuestro apo masa të tjera kufizuese, në varësi të rolit të secilit të dyshuar.

Autoritetet janë në fazat përfundimtare të hetimeve dhe paralajmërojnë se shumë shpejt do të publikojnë një njoftim zyrtar me më shumë detaje në lidhje me operacionin dhe personat e përfshirë. Ky veprim tregon angazhimin e vazhdueshëm të SPAK dhe Policisë për të luftuar krimin në fushën e teknologjisë dhe për të garantuar sigurinë ligjore në vend.