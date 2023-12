Situata e Covid-19, Rakacolli: Vaksina të mbron, por duhet të respektoni edhe masat

Zëvendësministrja e Shëndetësisë, Mira Rakacolli ka folur për situatën me koronavirusin në vendin tonë, prej ku bëri dhe një apel për qytetarët, që të vaksinohen. Rakacolli tha se nga virusi Covid-19 po infektohen dhe po humbin jetën edhe moshat e reja, ndaj sipas saj, të gjithë duhet të bëjnë vaksinën pa asnjë dyshim.

“Situata e infeksionit paraqitet deri diku e stabilizuar, me një tendencë të lehtë në rënie. Ne ja dedikojmë këtë vaksinimit. Vazhdojmë të kemi të shtruar nëpër spitale, si dhe jetë të humbura. Ajo që dua unë të ritheksoj është se shumica e të shtruarve në spital janë të pavaksinuar, po ashtu edhe ajo e jetëve të humbura.

Prandaj ju bëj apel qytetarëve që të vaksinohen, sepse në dimër infeksionet respiratorë shtohen, ndaj ka tendencë rritjeje. Nuk ka më asnjë dyshim, që vaksina të mbron mjaft, por s’duhen harruar edhe masat e tjera, si mbajtja e maskës, që fatkeqësisht është e neglizhuar. Ka prekje të moshave të reja dhe humbje jete, prandaj duhet me patjetër që është moshat e reja ta ndjejnë shumë afër rrezikun e virusit. Janë mbi 1 milion e 800 doza vaksine të bëra. Jemi te rreth 44% e vaksinimit në kategorinë mbi 18 vjeç”, u shpreh Rakacolli.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pyetje: A do vaksinohen fëmijët, po doza e tretë kur do nisë?

Rakacolli: Për vaksinimin e moshave nën 18 vjeç dhe për dozat e treta do të marrim një vendim shumë shpejt.

Pyetje: A mund ta bëjmë vaksinën e gripit?

Rakacolli: Po, patjetër, madje rekomandohet mund të bëhet edhe në të njëjtën ditë me vaksinën e Covid-it. Vaksina e gripit do të fillojë tani.

Pyetje: A do të ulet ora policore?

Rakacolli: Kjo varet në varësi të shifrave, se si do t’i kemi ato. Deri në diskutimet që kemi bërë, të javës së kaluar, shifrat nuk na sugjerojnë një gjë të tillë, por jemi në varësi të shifrave.

Pyetje: Nga kush target-grup do të nisë doza e tretë?

Rakacolli: Është vendim ekspertësh të vaksinimit, të atyre personave që merren vetëm me këtë punë në jetën e tyre. Do ta thonë ata, me fashat e moshës, me kohën kur do të bëhet.

Pyetje: Ka ardhur ndonjë mutacion tjetër?

Rakacolli: Nuk kemi të dhëna, është kryesisht varianti Delta që po infekton popullatën./BW