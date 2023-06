Si u arrestua në lokal Safet Gjici, SPAK gjeti korrupsion, rrezikon 12 vjet burg

Sa vite burg rrezikon Safe Gjici nese shpallet fajtor

Ish-kryetari i Bashkisë së Kukësit, Safet Gjici i cili u arrestua pasditen e të shtunes nga SPAK, pas publikimit të një video-skandali seksual me një vajzë në zyrën e tij, ndërsa akuzohet për veprën penale të “korrupsionit pasiv”, bazuar në Nenin 260 të Kodit Penal.

Referuar këtij neni, ish-kryebashkiaku Gjici rrezikon të marrë një dënim deri në 7 vite burg.

Gjici, i dorëhequr tashmë nga detyra si kryebashkiak i Kukësit, u vu nën hetim nga SPAK në 16 qershor, pas publikimit të video-skandalit ku ai shfaqej duke kryer marrëdhënie seksuale në zyrën e tij në Bashki.

Në videon e publikuar të skandalit seksual, Gjici u dëgjua teksa i premtoi një tender për vaksinimin e qenve në Kukës, Alma K. vajzës me të cilën po kryente marrëdhënie seksuale.

Si u arrestua ne lokal prane baneses Safet Gjici

Ish-kryebashkiaku i Kukësit Safet Gjici është vënë në pranga me kërkesë të SPAK dhe urdhër të Gjykatës së Posaçme.

Ai u ndalua me akuzën “Korrupsion pasiv”, pasi në videon e plotë të publikuar dilte në pah biseda e tij me gruan me të cilën kryente marrëdhënie, për një tender për sterilizimin e qenve.

“SPAK iu drejtuar Gjykatës së Posaçme për të arrestuar Gjicin e përfshirë në një skandal seksual pak ditë më parë.

Në momentin që u publikua videoja SPAK nisi hetimin për shpërdorim detyre, por pas publikimit të videos së gjatë ku bisedohej edhe në lidhje me një tender për sterilizimin e qenve.

Më pas nisën hetimet për korrupsion pasiv. Gjici është arrestuar pikërisht nën një akuzë të tillë.

Ai u ndalua nën ambientet e një lokali pranë shtëpisë së tij tek Vilat Gjermane.

SPAK nga hetimet ka rezultuar se ka siguruar prova që e implikojnë në veprën penale të korrupsionit”.