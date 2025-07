Si do të shpërblehen shtetasit gjermanë, që janë mashtruar nga Call Center-at në Shqipëri? Ja si përgjigjet prokurori gjerman

Si do të shpërblehen qytetarët gjermanë, që kanë rënë pre e mashtrimeve nga call center-ave që operojnë në Shqipëri, ishte pyetja që i drejtoi gazetarja e Top Channel, Anila Hoxha prokurorit gjerman Oliver Hoffman, në konferencën e përbashkët me SPAK.

“Nëpërmjet krijimit të qendrës policore të thirrjeve, nga 7.5 mijë raste të konstatuara, arritëm të pengonin 6 mijë të tilla.

Edhe kur ishin raste transfertash bankare. Parandaluam humbjen e parave në një vlerë prej 1 milionë eurosh. E mbajtëm të ulët dëmin e shkaktuar.

Sa i përket të dëmtuarve në Gjermani, ata duhet të nisin një proces civil me Shqipërinë, me qëllim që t’u kthehet dëmi i shkaktuar. Nuk është proces i lehtë, ne jemi gati t’i ndihmojmë me konsulencë“, tha Hoffman.